यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बातचीत की है. कहा जा रहा है कि ये बातचीत करीब 30 मिनट तक चली. जेलेंस्की ने इस बारे में ट्वीट भी किया है. जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने बाइडेन के साथ सुरक्षा, यूक्रेन के लिए वित्तीय सहायता और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जारी रखने पर चर्चा की.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022