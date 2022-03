Russia-Ukraine War: क्या कीव पर हो चुका है रूस का कब्जा? रूसी मीडिया ने जारी किया ये VIDEO

कीव. यूक्रेन में रूस के युद्ध छेड़ने (Russia-Ukraine War) के करीब आठ दिन बाद राजधानी कीव पर रूसी सेना अपना नियंत्रण (Russian Contron on Kyiv) स्थापित करती हुई नजर आ रही है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सेना और सैन्य वाहनों के काफिले का एक वीडियो जारी किया है. रूस के सरकारी मीडिया संस्थान आरटी के ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो में कीव में रूसी सैन्य वाहनों के लंबे काफिले, टैंकर, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद वाहन दिखाई पड़ रहे हैं. वीडियो में यूक्रेन की तबाही का मंजर भी साफ देखा जा सकता है. जहां क्षतिग्रस्त इमारतें, ध्वस्त सैन्य टैंकर साफ दिख रहे हैं. इस वीडियो में कई रूसी सैनिक भी नजर आ रहे हैं.

यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में रूसी सेना बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है. खारकीव में पिछले दो दिनों से लगातार गोलाबारी (Shelling in Kharkyiv) जारी है. ऐसे में खारकीव छोड़कर जा रहे लोग पोलैंड और हंगरी में शरण ले रहे हैं. भारत ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द खारकीव छोड़ने के निर्देश दिए हैं.

Russia’s Ministry of Defense has released new video footage of Russian troops and military vehicles advancing towards the Ukrainian capital.

It shows tanks, trucks and armored vehicles said to be in and around the Kiev region, as the conflict in the country enters its eighth day pic.twitter.com/ARxTFqTeWm

— RT (@RT_com) March 3, 2022