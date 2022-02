Russia-Ukraine War: यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में सड़कों पर उतरे लोग, हिरासत में लिए गए 1700 प्रदर्शनकारी

मॉस्को. यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia-Ukraine War) का आज दूसरा दिन है. गुरुवार को यूक्रेन के करीब 70 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए. इस बीच यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस में भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक देश के कई शहरों में हज़ारों की संख्या में लोगों ने विरोध मार्च निकाला. इस दौरान करीब 1,700 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया.

मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सुदूर पूर्वी साइबेरियाई शहर नोवोसिबिर्स्क सहित 53 शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के प्रति अपना असंतोष दिखाया. विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में सैकड़ों लोग सड़कों पर दिखे. जबकि मध्य रूस के चेल्याबिंस्क जैसे छोटे शहरों में भी लोग हमले के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं.

In #Novosibirsk , #Russia , local residents are marching in #protest against the Russian invasion of #Ukraine : pic.twitter.com/LjgAosDJXg

बेहद डरे हैं लोग

कहा जा रहा है कि मॉस्को में करीब 900 लोगों को हिरासत में लिया गया. सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी हथियारों से लैस पुलिस सड़कों पर गश्त लगा रही है. कार्नेगी अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ साथी और रूस के विशेषज्ञ पॉल स्ट्रोन्स्की ने कहा कि लोग बेहद डरे हैं. कोई भी युद्ध नहीं चाहता है.

Global protests were sparked to denounce the invasion of Ukraine, while more than a thousand who tried to do the same in Russia were arrested https://t.co/TzL0Jwyarb pic.twitter.com/AyqIpPLTTM

— Reuters (@Reuters) February 24, 2022