Russia-Ukraine war: दुनिया के सबसे बड़े विमान के तबाह होने का Video वायरल, कंपनी का दावा है सुरक्षित

कीव. यूक्रेन में रूसी हमले में नष्ट मान लिए गए दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 Mriya के तबाह होने का दावा करने वाला एक वीडियो वायरल हो चुका है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने खुद ट्विटर पर घोषणा की थी कि AN-225 Mriya, जो देश का राष्ट्रीय गौरव था, नष्ट हो गया है. कुलेबा ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान था. हो सकता है रूस ने हमारी ‘मरिया’ को नष्ट कर दिया हो, लेकिन वे कभी भी एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय राज्य के हमारे सपने को नष्ट नहीं कर पाएंगे. हम जीतेंगे. गौरतलब है कि यूक्रेनी भाषा में मरिया का अर्थ सपना होता है.

कुलेबा ने जो वीडियो ट्वीट किया था उसमें कीव के पास एक हवाई अड्डे पर विमान से काला धुंआ उठता दिख रहा है. हालांकि, विमान को बनाने वाली कंपनी एंटोनोव ने वायरल वीडियो पर एक अपडेट ट्वीट करते हुए कहा कि तकनीकी विशेषज्ञ विमान की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं. उसने नेटिजन्स को विमान की स्थिति पर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करने को कहा.

😨 NO NO NO NO…

Currently, until the #AN225 has been inspected by experts, we cannot report on the technical condition of the aircraft.

Please wait for the official announcements about the condition of the aircraft#StopRussia #Ukraine https://t.co/pEXDanePTw

— ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 3, 2022