VIDEO: रूस ने यूक्रेन के इस एयरपोर्ट पर दागीं 8 मिसाइलें, दूर से दिखा तबाही का मंजर

कीव: यूक्रेन पर रूस (Ukraine-Russia War) की सेना पूरी ताकत के साथ हमला बोल रही है और आए दिन युद्ध से जुड़ी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं. रविवार को रूसी सेना (Russian Army) ने विन्नित्सिया के एयरपोर्ट को मिसाइल के हमलों (Missile Attack) से तबाह कर दिया. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने इसकी जानकारी दी. रूस की सेना ने इस एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी.

इस हमले को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि, मुझे अभी सूचना मिली है कि विन्नित्सिया में मिसाइल से हमला हुआ है. यहां रूस की सेना ने एयरपोर्ट 8 मिसाइलें दागी है जिससे यह एयरपोर्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया है.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 6, 2022