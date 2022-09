यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए 10 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करेंगे पुतिन, चौंकाने वाली रिपोर्ट

मॉस्को. रूस-यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को द्वित्तीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार रूस में लामबंदी करने का आदेश दिया है. एक रिपोर्ट से पता चला है की रूसी सरकार ने यूक्रेन के खिलाफ 10 लाख लोगों को सेना में शामिल करने की योजना बनाई गई है.

रूसी मीडिया नोवाया गजेटा ने क्रेमलिन में अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि लामबंदी पर पुतिन के डिक्री का गुप्त हिस्सा बताता है कि रूस दस लाख लोगों तक का मसौदा तैयार कर सकता है. कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लामबंदी पर डिक्री के सातवें पैराग्राफ में कहा गया है कि एक मिलियन यानी 10 लाख लोगों को सेना में शामिल किया जा सकता है.

