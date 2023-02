VIDEO: रूसी सांसद ने पुतिन के भाषण का बनाया मजाक, कानों पर नूडल्स लगाकर दिया यह मैसेज, अब होगी कड़ी कार्रवाई

मॉस्को: पुतिन के संबोधन के दौरान रूसी सांसद मिखाइल अब्दालकिन ने कानों पर नूडल्स लगाकर उनका भाषण सुना. मिखाइल का यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. अब खबर आ रही है कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने सांसद को सजा दिलाने का संकल्प लिया है. वायरल वीडियो में, अब्दाल्किन स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन आक्रमण का आकलन कर रहे थे.

यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि रूस के वोल्गा क्षेत्र के समारा शहर में एक क्षेत्रीय डिप्टी मिखाइल अब्दालकिन ने कानों पर नूडल्स लगाकर पुतिन का संबोधन सुना. ‘कानों पर नूडल्स लटकाओ’ यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को गुमराह करना या मूर्ख बनाना. इस वीडियो के माध्यम से वह दर्शा रहे हैं कि पुतिन इस मामले में, झूठ बोलकर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं. मेरे कानों पर नूडल्स मत लटकाओ का मतलब मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझसे झूठ मत बोलो.

Mikhail Abdalkin, deputy of Samara council (Russia), listened to Putin’s address with noodles on his ears.

“Hang noodles on ears” – idiom meaning to mislead or fool a person. “Don’t hang noodles on my ears!” – means don’t fool me, don’t lie to me. pic.twitter.com/UfKyqN8gWs

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 23, 2023