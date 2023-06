कीव. यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार को काफी भयावह घटना देखने को मिली. सबसे व्यस्त सड़क पर अचानक से एक रूसी मिसाइल आकर फट गई. एक मोटर साइकिल सवार मिसाइल विस्फोट में दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचा. सारी घटना का वीडियो सड़क पर चल रही कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया था. वीडियो में साफ़ तौर पर दिख रहा है कि मिसाइल का एक हिस्सा उड़कर कार के ठीक सामने सड़क पर गिरता है.

सोमवार 29 मई को राजधानी कीव के लिए काफी भयावह दिन रहा. रूस के हमले के दौरान एक मिसाइल कीव की सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कार के डैशकैम में रिकॉर्ड वीडियो में साफ़ तौर दिख रहा है कि हमले में 2 कार हमले में बाल-बाल बच गई. सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले और विस्फोट होने से पहले सड़क के साइन बोर्ड और ट्रैफिक लाइट को तोड़ते हुए मिसाइल सड़क पर गिरी थी. वहीं, विस्फोट के बाद मिसाइल के टुकड़े और इलेक्ट्रिक उपकरण कार के कैमरे की ओर आ कर फट गए.

VIDEO: missile fragment falling on a #Kyiv street during the May 29 RU missile strike, missing two cars by just 10 cm. Another angle of the vid I tweeted earlier.

Location is Pochayna in northern Kyiv, one of the busiest intersections in the city (and YES, there’s a McDonald’s). pic.twitter.com/iiJFzo4Sjz

