रूसी मिसाइल ने Kyiv में रिहायशी इमारत को बनाया टारगेट, देखें खौफनाक हमले का Video

कीव: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध शनिवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया. रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव समेत वहां के प्रमुख शहरों में घुस गई है. इन सबके बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन पर हमले में वहां के नगारिकों के जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे. हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों और पश्चिमी मीडिया ने रूस के इस भरोसे को महज दिखावा करार दिया है.

यूक्रेनी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि रूस ने राजधानी कीव में एक हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल फायर किया. इस हमले में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. यूक्रेन के आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि इस हमले के पीड़ितों की संख्या का पता लगाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Video of the moment when the rocket hit an building in Kiev.#Anonymous #Ukraine pic.twitter.com/VIBqmidVh3

— Anonymous (@YourAnonTown) February 26, 2022