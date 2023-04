‘टॉयलेट सीट तक चुराने की फिराक में रहते हैं रूसी सैनिक’- यूक्रेन की मंत्री का दावा, कहा- हमने सुनी उनकी बातें

नई दिल्ली. भारत दौरे पर आईं यूक्रेन की उपविदेश मंत्री एमीन जापारोवा ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना करते हुए उसके सैनिकों पर बड़े आरोप लगाए. जापारोना ने दावा किया कि यूक्रेन ने कई बार रूसी सैनिकों की बातें इंटरसेप्ट (गुप्त रूप से सुनना) की हैं, जिसमें कुछ रूसी सैनिक अपनी पत्नियों और माताओं से बातचीत में घर के सामान, यहां तक टॉयलेट सीट तक चुराने की बात करते पाए गए.

जापारोवा ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक थिंक टैंक के साथ चर्चा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ‘जब हम रूसी सैनिकों की उनकी पत्नियों और माताओं के साथ इंटरसेप्टेड बातचीत सुनते हैं, तो उसमें वे यूक्रेनी घरों से सामान यहां तक कि कभी-कभी शौचालय की सीट तक चुराने के बारे में बात कर रहे होते हैं.’

‘सैन्य रणनीति के तहत बलात्कार और यौन हिंसा का इस्तेमाल कर रहा रूस’

पिछले साल 24 फरवरी को रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से जापारोवा भारत का दौरा करने वाली पहली उच्च रैंकिंग वाली यूक्रेनी अधिकारी हैं. मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, ‘अगर कोई आपका बलात्कार करने आता है, तो आप किस भाषा में बात कर सकते हैं… मैं वास्तव में बेहद प्रभावित हुई जब मुझे पता चला कि 11 वर्षीय एक लड़के का उसकी मां के सामने बलात्कार किया गया था और उसने बोलने की क्षमता खो दी… इसमें उचित भाषा की कोई जगह नहीं है. फरवरी 24 ने यूक्रेन के लिए सब कुछ बदल दिया है.’

