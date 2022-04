मॉस्को. रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. बीते दिनों रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत मोस्कवा एक विस्फोट में तबाह हो गया था. काला सागर (Black Sea) में तैनात रूसी युद्धपोत मोस्कवा (Moskva) ‘गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त’ होने के बाद डूब गया है. इस वॉरशिप के डूबने से पहले की कुछ तस्वीरें और एक 3 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अपने युद्धक जहाज मोस्कवा के डूबने की बात से रूस भी सहमत है. लेकिन यूक्रेन रूसी युद्धपोत के डूबने के पीछे जिन वजहों का दावा कर रहा है, रूस ने उन दावों से मतभेद जताया है.

यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में उसने नैपच्यून मिसाइल से रूसी युद्धक जहाज मोस्कवा पर हमला किया था. इस हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद मोस्कवा ने जलसमाधि ले ली है. वहीं, रूस का कहना है कि मोस्कवा जहाज पर रखे गए गोला-बारूद में आग लगने की वजह से उसे नुकसान पहुंचा और यही घटना काला सागर में इस युद्धपोत के डूबने का कारण बनी.

(न्यूज18इंडिया इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. )

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रूसी नौसेना के इस युद्धक जहाज पर 510 नौसैनिक तैनात थे. हालांकि, रूस ने मोस्कवा पर तैनात अपने सभी नौसैनिकों को बचाने की बात कही है. यूक्रेन के खिलाफ ​युद्ध में समुद्र के रास्ते रूसी आक्रमण का नेतृत्व यही युद्धपोत कर रहा था. इस कारण मोस्कवा युक्रेन का सबसे अहम टारगेट था.

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA

— Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022