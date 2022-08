विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने थाईलैंड के हिंदू मंदिरों में किया दर्शन, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर

बैंकॉक. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बृहस्पतिवार को यहां स्थित एक हिंदू मंदिर गए और उन्होंने भारत एवं थाईलैंड की साझा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को रेखांकित किया और वहां भारतीय दूतावास निवास परिसर का उद्घाटन किया. जयशंकर भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की नौवीं बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे थे.

जयशंकर ने ट्वीट किया, ‘बैंकॉक के देवस्थान में आज बृहस्पतिवार को सुबह प्रार्थना की. फ्रा महाराजागुरु विधि का आशीर्वाद लिया. यह हमारी साझी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को रेखांकित करता है.

