संजय दत्त की परवेज मुशर्रफ से मुलाकात के फोटो वायरल, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

नई दिल्ली. 2016 में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के उरी में हुए आतंकी हमले (Uri Terror Attack) के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार खटास बनी हुई है. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया था. बॉलीवुड ने भी इस फैसले पर सहमति जताते हुए पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम न करने के लिए कहा था. दोनों देशों के संबंध अभी भी सुधरे नहीं हैं. ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) की ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

वायरल हो रही इस तस्वीर में संजय दत्त पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Sanjay Dutt Meets Former Pakistani General Pervez Musharraf) से मुलाकात करते दिख रहे हैं. संजय दत्त और परवेज मुशर्रफ की ये मुलाकात कब हुई है फिलहाल इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. वायरल हो रही इस तस्वीर में मुशर्रफ व्हीलचेयर पर बैठे दिख रहे हैं वहीं संजय दत्त उनके पास खड़े हैं. दोनों नेताओं के एक्सप्रेशंस से लग रहा है कि वह कुछ बात कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दत्त और मुशर्रफ की ये मुलाकात अचानक हुई थी.

What the hell has a #Bollywood actor got to do with #MASTERMINDofKARGIL …#SanjayDutt loves #DRUGS #DARU #GUNS and #dawoodibrahim

Sanjay dutt with Mushraf in dubai.

Thats why I say that liberation of #Bollywood #LeLI #KHANdan is a must and #TheKashmirFiles is the start. pic.twitter.com/RF7IDC0rKq

— Raman Malik🇮🇳 (@ramanmalik) March 17, 2022