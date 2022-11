यूक्रेन के समर्थक देशों को पुतिन की वार्निंग! लंदन के क्षेत्र में देखी गयी रूस की किलजॉय मिसाइल, रक्षा मंत्रालय ने साझा की सेटेलाइट तस्वीर, देखें

लंदन. रूस-यूक्रेन की जंग जारी है. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है. रूस की किलजॉय मिसाइल लंदन के स्ट्राइकिंग क्षेत्र में देखी गयी है. ऐसा माना जा रहा है पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी दी है कि यूक्रेन मुद्दे पर दखल देना बंद कर दें. ब्रिटेन ने दावा किया है कि उपग्रह तस्वीरों में रूस की खतरनाक किलजॉय मिसाइल देखी गयी, जिसे परमाणु हथियारों से लोड किया जाता है. यूके के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरों को साझा किया है. तस्वीरों से पता चलता है कि किलजॉय मिसाइल को बेलारूस के हवाई क्षेत्र में ले जाया गया है.

ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अनुसार, इस घातक हथियार को 1,000 पाउंड तक के विस्फोटक या परमाणु हथियार से लोड किया जा सकता है, उसे लंदन से लगभग 1,100 मील की दूरी पर ले जाया गया था. रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक खुफिया अपडेट जारी किया, जिसमें 17 अक्टूबर को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग आठ मील दक्षिण में माचुलिशची एयरफील्ड में ली गई एक छवि थी. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल कनस्तर में As-24 Killjoy एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने की संभावना है.

