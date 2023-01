नई दिल्‍ली : मुस्लिमों की पवित्र धार्मिक नगरी मक्‍का (Holy City of Mecca) स्थित काबा (Kaaba) के अंदर जियारत करने की दिली इच्‍छा हर मुसलमान (Muslims) की होती है, लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिल पाती. सऊदी अरब के शाही परिवार के सदस्य हर साल जरूर काबा के अंदर जाते हैं. शाही परिवार के अलावा आमतौर पर किसी भी शख्स को इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा रहा है कि एक शख्‍स के लिए काबा के दरवाजे (Doors of Kaaba) खोल दिए गए. वह अंदर गए और जियारत कर वापस लौटे. खासबात यह है कि यह शख्‍स पाकिस्‍तान से ताल्‍लुक रखता है. आइये जानते हैं..

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि यह शख्‍स पवित्र काबा से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है. उसके आसपास भारी सुरक्षाबल तैनात है. यह शख्‍स कोई नहीं, बल्कि पाकिस्‍तान के सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल सैयद असीम मुनीर (Pakistan Chief of Army Staff (COAS) General Syed Asim Munir) हैं, जोकि सऊदी अरब (Saudi Arabia) की आधिकारिक यात्रा पर गए थे. यहां उन्‍होंने मक्‍का में मस्जिद अल-हरम का दौरा किया, जहां पवित्र काबा के दरवाजे उनके लिए विशेष रूप से खोले गए थे.

Honored Ka’bah doors open for #COAS Asim Munir. COAS entered Holy Ka’bah while performing Umrah during his 7 days visit to the Saudi Arabia. pic.twitter.com/q8tsLQ5TSP

— Umar Khattak  (@iUmarKhattak) January 8, 2023