Science News: वैज्ञानिकों ने खोज निकाला जीवन का राज! बनाया बर्फीला बादल तब पता चला रहस्य, पढ़ें चौंकाने वाला शोध

हाइलाइट्स इंटरस्टेलर क्लाउड की स्थिति से मुमकिन है जीवन के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स की उपस्थिति साइंटिस्ट डॉ. दन्ना कासिम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने खोजी जीवन के निर्माण खंडों की उत्पत्ति

Origins of the building blocks of life: साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉ. दन्ना कासिम (Dr. Danna Qasim) के नेतृत्व में हुए एक नए अध्ययन में कहा गया है कि इंटरस्टेलर क्लाउड ने सौर मंडल में जीवन के निर्माण खंडों (Building Blocks Of Life) को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी. इंटरस्टेलर क्लाउड (Interstellar Cloud) यानी ऐसे बादल जहां गैस, प्लाज़्मा और धूल का जमावड़ा हो.

साइंस डेली के अनुसार, कासिम ने कहा कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी वस्तुओं में से कुछ, एस्टेरॉयड हैं जैसे “कार्बोनेसियस चोंड्राइट्स” (Carbonaceous chondrites) जिन्होंने लाइफ फार्मेशन में योगदान दिया है. उनमें कई अलग-अलग अणु और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें एमाइन और अमीनो एसिड (Amines and Amino Acids) शामिल हैं, जो जीवन के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक हैं. यही प्रोटीन और मांसपेशियों के टिश्यू को बनाने के आवश्यक पदार्थ भी हैं.

अधिकतर उल्कापिंड (Meteorites) के टुकड़े तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत पहले टूट गए थे. लाखों-वर्षों पृथ्वी के टकराने से पहले यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे. पहली बार में कार्बोनेसियस चोंड्रेइट्स में अमीनो एसिड कैसे मिला होगा इस पर जवाब देते हुए कासिम ने कहा कि अधिकांश उल्कापिंड एस्टेरॉयड से आते हैं. वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला सेटिंग में एस्टेरॉयड स्थितियों पर काम करके अमीनो एसिड को पुन: उत्पन्न करने का प्रयास किया है, इस प्रक्रिया को “जलीय परिवर्तन” कहा जाता है. इंटरस्टेलर बादलों में अमीनो एसिड का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है बल्कि एमाइन का प्रमाण है. इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर बादल अमीनो एसिड प्रदान कर सकता है. कासिम ने तभी अमीनो एसिड के गठन का अनुकरण किया जैसा कि इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर बादल में होता है.

2020 और 2022 के बीच मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करते हुए कासिम ने बताया, “मैंने ऐसी बर्फ बनाई जो बादल में बहुत आम हैं और उन्होंने ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभाव को जानने के लिए इसकी किरणों को तोड़ा. इसके बाद उन्होंने एक कार्बनिक अवशेष बनाया.” कासिम ने फिर जलीय परिवर्तन के माध्यम से एस्टेरॉयड की स्थिति को फिर से बनाकर अवशेषों को संसाधित किया और पदार्थ का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने एमाइन और अमीनो एसिड की तलाश की.

इस शोध में इंटरस्टेलर बर्फ प्रयोगों से एमाइन और अमीनो एसिड की विविधता स्थिर रही, यह हमें बताता है कि इंटरस्टेलर बादल की स्थिति एस्टेरॉयड के लिए काफी लचीली है. ये स्थितियां उल्कापिंडों में पाए जाने वाले अमीनो एसिड के वितरण को प्रभावित कर सकती हैं. एस्टेरॉयड में केवल अमीनो एसिड से उसकी प्रचुरता दोगुनी हो गई, जिससे पता चलता है कि एस्टेरॉयड अमीनो एसिड की मात्रा को प्रभावित करता है.

कासिम OSIRIS-REx जैसे मिशनों से एस्टेरॉयड के नमूनों के अध्ययन में लगे हुए हैं. कासिम ने कहा , “जब वैज्ञानिक इन नमूनों का अध्ययन करते हैं, तो वे आम तौर पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेरॉयड प्रक्रियाएं क्या प्रभावित कर रही हैं, अब हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि इंटरस्टेलर क्लाउड जीवन के निर्माण खंडों के वितरण को कैसे प्रभावित कर रहा है.”

Tags: Asteroid, Life, Science News Today