Golden Egg Found In Pacific Ocean: अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम को एक हालिया खोज के दौरान प्रशांत महासागर की तलहटी में, पानी के अंदर ज्वालामुखी के पास, एक अनोखी वस्तु मिली है. इस रहस्यमयी खोज को ‘डरावना सुनहरा अंडा’ नाम दिया है. मियामी हेराल्ड का अनुसार, 30 अगस्त को खोजकर्ताओं की टीम को दक्षिणी अलास्का तट के समीप गहरे समुद्र में यह तथाकथित सुनहरा अंडा मिला.

सीस्केप (Seascope) अलास्का-5 अभियान के दौरान एक विलुप्त ज्वालामुखी की खोज करते समय, वैज्ञानिकों की एक टीम को लगभग दो मील की गहराई पर, एक रहस्यमय छेद वाला चमकदार सुनहरा गोला दिखाई दिया. रिमोट से संचालित एक यंत्र के माध्यम से इस अंडे को समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने इस नमूने को बाहर निकाला. शुरुआत में सुनहरे खोल के भीतर कुछ भयानक या अलौकिक रूप से छिपे चीज होने की आशंका हुई.

A team of deep sea explorers visiting an extinct volcano found something resembling a golden egg 250 miles off the coast of southern Alaska. The discovery was made Wednesday, Aug. 30, as a NOAA Ocean Exploration team recorded video in “the deep abyssal depths of the Gulf of… pic.twitter.com/vg7glIfjsc

— ∼Marietta (@MariettaDaviz) September 2, 2023