Milky Way का पहला 'कब्रिस्तान' खोजने में वैज्ञानिकों को मिली सफलता, तारों की जन्म-मृत्यु की गुत्थी सुलझाने में मिलेगी मदद

सिडनी: आकाशगंगा (Milky Way) अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, यहां तारे पैदा होते हैं, जलते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते. आकाशगंगा में सभी मृत तारों के अवशेष रहते हैं. आकाशगंगा में बड़े तारे जो अरबों साल पहले मर गए थे, या तो वे सुपरनोवा (Supernova) बन गए या फिर विस्फोट से उनकी बाहरी परतें नष्ट हो गईं और जो कोर बचे थे वे बेहद छोटे न्यूट्रॉन (Neutron) तारे बन गए या ढहकर ब्लैक होल (Black Hole) बन गए. वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन तारों के अवशेषों को ‘गैलेक्टिक अंडरवर्ल्ड’ (Galactic Underworld) नाम दिया है.

रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (Royal Astronomical Society) में प्रकाशित शोध के मुताबिक, ये प्राचीन तारे कैसे और कब पैदा हुए, जिए और मर गए, ये देखने के लिए शोधकर्ताओं ने गैलेक्टिक अंडरवर्ल्ड का पहला डिजिटल मैप बनाया है. शोधकर्ताओं ने पाया कि वह कब्रिस्तान, मिल्की वे की मौजूदा ऊंचाई से तीन गुना बड़ा था.

