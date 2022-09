पुतिन को बड़ा झटका, यूक्रेन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से रूसी सेना को खदेड़ा, 20 से अधिक कस्बों-गावों को वापस कब्जा

कीव. यूक्रेन और रूस के युद्ध को 6 महीने से ज्यादा हो गया है, अबतक यही खबर हुआ करती थी कि रूस के सैनिक यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं लेकिन अब पिछले 1 महीनों में यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त पलटवार किया है और करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर का अपना हिस्सा वापस ले लिया है जिसके बाद बौखलाए रूस ने उत्तर-पूर्व में बिजली स्टेशनों पर गोलाबारी की थी लेकिन यूक्रेनी सेना ने यहां भी डटकर मुकाबला किया और यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ दिया. जिस तरह से यूक्रेनी सेनाओं ने मोर्चा संभाला है उससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है.

यह पुतिन के लिए एक बुरी खबर है. यूक्रेन ने उत्तर-पूर्व के इजियम क्षेत्र में भी अपना दबदबा फिर से बना लिया है. करीब 20 से अधिक कस्बों-गावों को वापस रूस से छुड़ा लिया है. यूक्रेन की दक्षिणी कमान ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिण में 500 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, पिछले 24 घंटों में 59 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है.

The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine’s counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH

— Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022