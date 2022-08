अमेरिका में फाइजर के वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुईं 40% महिलाएं गर्भपात की शिकार: रिपोर्ट

वॉशिंगटन: कोरोना के लिए फाइजर की mRNA वैक्सीन ट्रायल में भाग लेने वाली 40% गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का शिकार होना पड़ा है. एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. फाइजर के इंटरनल दस्तावेजों के अनुसार, जिन्हें हाल ही में अदालत के आदेश के तहत जारी किया गया, इसमें बताया गया कि फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण में भाग लेने वाली 40 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का सामना करना पड़ा.

इस चौंकाने वाली खबर के बारे में आरएसएस की संस्था प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय समन्वयक नंदकुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि, भारत का उदारवादी और लुटियंस मीडिया इसी वैक्सीन को आयात किए जाने का दबाव पीएम मोदी पर डाल रहे थे. गनीमत है कि भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर विश्वास किया..

Pfizer documents ordered by a US judge to be released showed that 44% of pregnant women in the COVID-19 vaccine trial lost their babies.

This is the drug many of Liberals in India & the Lutyens Media wanted PM Modi to import.

Thank God India went for Covidshield and Covaxin pic.twitter.com/dltfvxlgDn

— J Nandakumar (@kumarnandaj) August 17, 2022