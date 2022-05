UAE New President: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान होंगे UAE के नए राष्ट्रपति

नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नए राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया गया है. शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) देश के अगल राष्ट्रपति होंगे. शेख मोहम्मद की उम्र 61 साल है और वह इस पर काबिज होने वाले देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे. शुक्रवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया था.

यूएई के राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन के पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है. इसके साथ ही तीन दिनों तक सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे.

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan will be the next president of the UAE. The 61-year-old leader will be the country’s third president, reports Khaleej Times

— ANI (@ANI) May 14, 2022