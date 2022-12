वॉशिंगटन: ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स से पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ देना चाहिए. अपने आधिकारिक हैंडल पर एक पोल डालते हुए उन्होंने यह सवाल किया. उन्होंने आगे कहा कि वह मिले हुए परिणामों का पालन करेंगे. लगभग आधे घंटे में पोल पर 4,006,183 लोगों ने हां और ना के ऑप्शन पर क्लिक किया और अभी भी लोग वोट दे रहे हैं. 58 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ताओं ने ‘हां’ में जवाब दिया और लगभग 42 प्रतिशत ने ‘नहीं’ पर क्लिक किया.

मस्क ने अपने ट्विटर पर लिखा, “क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ देना चाहिए?” उन्होंने ऐसा तब लिखा जब उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना हुई कि वे ट्विटर को बर्बाद कर रहे हैं. बता दें कि जब से मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को संभाला है, तब से कंपनी में किए गए कई बदलावों के लिए उनकी आलोचना की गई है, जिसमें आधे से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करना और पहले से सस्पेंड हुए यूजर्स के अकाउंट को वापस ट्विटर पर लाना शामिल था.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

