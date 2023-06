इन देशों में हैं बड़ी संख्या में मुस्लिम, लेकिन नहीं बना सकते मस्जिद, वजह काफी हैरान करने वाली

World country have muslims but not mosque: दुनिया में दो धर्मों को मानने वाली आबादी सबसे ज्यादा पहला ईसाई और दूसरा मुस्लिम. दोनों समुदाय के लोग दुनिया के लगभग सभी देशों में देखने को मिल जाते हैं. वहीं, अपने अपने धर्मों के लिए प्रार्थना और पूजा करने के उनके पूजा स्थल जैसे की चर्च और मस्जिद होते हैं. लेकिन क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि दुनिया मेंदुनिया के कुछ देश जहां मुस्लिम आबादी तो हैं लेकिन मस्जिद नहीं है. (विकिपीडिया) लेकिन सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है. ऐसे कौन से देश है जानने के लिए आप भी उत्सुक हो रहे होंगे आईये आपको बताते हैं.

पहला देश है स्लोवाकिया

योरोपीय देश स्लोवाकिया का निर्माण जुलाई 1992 में चेकोस्लोवाकिया से टूट कर हुई थी. साल 2021 में इस देश की कुल आबादी लगभग 54.5 लाख थी, जिसमें ईसाईयों की कुल आबादी 68.6% थी. वही इस देश में मुस्लिमों की संख्या 5000 के करीब है, जो देश के आबादी का कुल 0.1 प्रतिशत है. समय समय पर इस देश के मुस्लिम मस्जिद के निर्माण की मांग करते रहते हैं. साल 2000 में इस देश में इस्लामिक सेंटर खोलने के बाद मस्जिदों के निर्माण की मांग काफी तेज हो गई. जिसके कारण काफी विवाद भी हुआ था. लेकिन साल 2016 में स्लोवाकिया के कानून के तहत इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा नहीं दिया गया, न ही मुस्लिमों की पहचान की गई.

लिस्ट में दूसरा देश- एस्टोनिया

एस्टोनिया स्लोवाकिया से काफी पुराना देश हैं. इसका निर्माण 24 फरवरी 1918 में हुआ था. 2021 के जनगणना के अनुसार इस देश की कुल आबादी 13.3 लाख है जिसमें मुस्लिमों की आबादी 1508 है. मुस्लिमों की कुल आबादी में हिस्सा 0.14% है. इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है. लेकिन नमाज पढ़ने के लिए इस देश में एक इस्लामिक कल्चर सेंटर हैं. वहीं, इस देश में अन्य जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए एक ही कॉमन अपार्टमेंट में लोग एकत्रित होते हैं, आश्चर्य की बात ये है कि यहां शिया और सुन्नी एक साथ नमाज पढ़ते हैं.

वहीं, मोनाको नाम का एक देश है जहां मुस्लिमों की संख्या काफी अधिक है लेकिन वहां एक भी मस्जिद नहीं है.

