Dear world. This is my Dad @AndrewGraystone and I am SO proud, in every way, to be his daughter! pic.twitter.com/N0YZx45MpS

I just want to say that this photo was the only thing that made me smile through a really tough day. We do it differently here, and this photo is one of many reasons I love my city. I’m a proud Mancunian and just want to point out, I’m so proud to share this city with your dad x

Lesson 101.

Not every hero wear capes, some protect you while prayers💝

And proud you should be . To tell you the truth I am proud of your dad because I know my dad would also show the same care and love to everyone in need no matter what the circumstances.

Bundles of Love to all dad’s who are hero’s to their daughters & sons.

Andrew you're a global star! We love you.

Love, compassion and support will win out. Top bloke. More of this world. We can all win if we move forward together. 💖

न्यूजीलैंड में पिछले दिनों दो मस्जिदों में हुए हमलों को के बाद दुनियाभर में लोग मुस्लिम समुदाय के समर्थन में सामने आ रहे हैं. 15 मार्च को हुए इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई. हमले की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग व्हाइट सुप्रीमैसी के खिलाफ और मुस्लिम समुदाय के समर्थन में पोस्ट करने लगे.मैनचेस्टर के एक शख्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुस्लिम समुदाय के प्रति अपना समर्थन अलग तरह से जाहिर किया.वह एक मस्जिद के बाहर एक प्लाकार्ड लेकर खड़े नजर आ रहे हैं. इस प्लाकार्ड में लिखा है, 'आप मेरे दोस्त हैं. आप प्रार्थना करिए मैं नजर रखता हूं.' उनकी यह तस्वीर किसी ने शनिवार को फेसबुक पर अपलोड कर दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खासी तारीफ हो रही है.फोटो पोस्ट करने वाले ने लिखा कि क्या कोई फोटो में दिख रहे शख्स को जानता है? यह पोस्ट उस शख्स की बेटी रुथ कायली तक पहुंची और उसने ट्वीट किया कि वह एंड्रयू ग्रेस्टोन हैं. रुथ ने लिखा, 'मुझे उनकी बेटी होने पर गर्व है.'रुथ के ट्वीट को खबर लिखे जाने तक 43,671 बार रीट्वीट किया जा चुका है और करीब एक लाख 18 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है.इस तस्वीर के जवाब में दिल को छू लेने वाले मैसेजेस भेजे जा रहे हैं.हमले के बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने इसकी आतंकी हमला बताते हुए इसकी निंदा की और वादा किया कि वह हमले की उच्चस्तरीय जांच करवाएंगी. आरोपी ने प्रधानमंत्री समेत कुछ लोगों को हमले के संबंध में ईमेल किया था.आरोपी ने सोशल मीडिया पर हमले की लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी. हालांकि वैश्विक समुदाय ने इस हमले का कड़ा विरोध किया था. उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने पर एक 17 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलियाई मंत्री पर अंडा फेंक दिया था.