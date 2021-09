कीचड़ में हाथी को मस्ती करते देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी, वायरल हो रहा है वीडियो

वेल्स. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हाथी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 45-सेकंड की क्लिप में, टुंडानी नाम का 9 साल का एक हाथी पैडलिंग पूल में पानी में मस्ती करता दिख रहा है. वीडियो में हाथी लगभग 10 सेकंड के लिए आराम करता है और तुरंत कीचड़ भरे पानी में खेलना शुरू कर देता है. कुछ अन्य हाथी भी टुंडानी के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

Tundani might be going on nine years old but when he finds a paddling pool, he reverts to one big water baby. He owes his life to our pilot who spotted him on a routine patrol. Now he’s slowly returning to the wild: https://t.co/88v7pv6Usg pic.twitter.com/BzlikUr4tq

— Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) September 5, 2021