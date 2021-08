गर्मी से बचने के लिए नाले में खड़े थे लोग, ब्लास्ट के बाद लाल हो गया पानी, देखें काबुल हमले का वीडियो

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) के काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर हुए आत्मघाती धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक, धमाकों में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है. 1138 लोग घायल हुए हैं. इस बीच धमाके के बाद का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. वीडियो एक नाले की है. मृतकों और घायलों से भरे इस नाले में लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं. ये नाला शवों से भरा पड़ा है और इसका पानी भी खून के चलते लाल हो गया है मानों ये ‘खून का नाला’ हो.

ट्विटर पर दावा किया गया कि ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद का है. कई लोगों के पूरे परिवार इस धमाके में खत्म हो गए. इनमें कई लाशें लावारिस भी हैं, जिनका अंतिम संस्कार व्यवस्था पर निर्भर है. ऐसी व्यवस्था जो अफगानिस्तान में अब खत्म हो चुकी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए घुटनों तक भरी पानी वाले नाले में खड़े थे. तभी एक हमलावर ने उनपर हमला किया. देखते ही देखते शव पानी में बिखर गए. कुछ ही देर में पूरा दृश्य बदल गया. जो लोग विमान में बैठकर देश छोड़ने की उम्मीद कर रहे थे वो कुछ देर बाद एंबुलेंस में जाते या ले जाते दिखे.

