काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत, कई जगहों पर लूटपाट की खबर

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान ने कब्जा कर लिया है. तालिबान (Taliban) के डर से लोग किसी तरह देश छोड़ने की कोशिश में हैं. अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक रास्ता खुला है-काबुल एयरपोर्ट. ऐसे में एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर भारी भीड़ जमा हो गई है. इस बीच टोलो न्यूज़ के हवाले से बताया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर बिना हिजाब पहनी महिलाओं पर फायरिंग की. जिसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों ने भी फायरिंग की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर है. हालांकि, तालिबान ने एयरपोर्ट पर गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है. फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है.

काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में ऐसे लोग पहुंच गए हैं जिनके पास ना वीजा है और ना टिकट. काबुल में मोबाइल रिचार्ज कराने में लोगों को दिक्कत आ रही है. ऐसे में लोग इंटरनेट और कॉल क्रेडिट इमरजेंसी के लिए बचा रहे हैं. काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं. कई जगहों पर लूटपाट की खबर है. आम नागरिकों को 17 अगस्त सुबह 8 बजे तक अपने घरों में कैद रहने को कहा गया है.

This is, perhaps, one of the saddest images I’ve seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR

