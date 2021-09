Video: हवा में उड़ रहा था ड्रोन, तभी पड़ी धड़ियाल की नजर और फिर...

सोशल वायरल. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत ही फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शेयर किया है. आमतौर पर वह अपने ट्विटर (Twitter) अकाउंट से (Google) के नवीनतम उत्पादों के अपडेट, त्योहारों पर शुभकामनाओं आदि के ट्वीट करते हैं. लेकिन बुधवार को सुंदर पिचाई ने कुछ ऐसा शेयर किया, जिसने यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. दरअसल, पिचाई ने अपने कई फॉलोअर्स को उस वक्त आश्चर्यचकित कर दिया, जब उन्होंने एक घड़ियाल का वीडियो रीट्वीट किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे घड़ियाल के मुंह से धुंआ कुछ निकल रहा है.

वीडियो के मुताबिक, फ्लोरिडा में घड़ियाल ने ड्रोन पकड़ लिया. ये घड़ियाल ड्रोन को मुंह में ले लेता है और फिर उसके बाद उसके मुंह से धुंआ निकलने लगता है. इस घटना की एक क्लिप को ट्विटर पर क्रिस एंडरसन अकाउंट से शेयर की गई.

Alligator snatches drone out of the air and it promptly catches fire in its mouth https://t.co/vDfidrrhsz

— Chris Anderson (@chr1sa) September 1, 2021