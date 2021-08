हाथी को आ गया गुस्सा तो अपने बच्चे की कर दी पिटाई, Video देखें फिर क्या हुआ

सोशल वायरल. कई बार लोग गुस्से में अपने बच्चों की पिटाई कर देते हैं. ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता बल्कि जानवर भी अपने बच्चों पर गुस्सा उतार देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया (Social Media) में दिखाई दिया. जिसमें एक हाथी (Elephant) ने अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह से पटका कि आप भी हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को कुवैत के रहने वाले एक यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी मैदान में एक झील किनारे हाथियों का एक झुंड़ टहल रहा है. झुंड में बहुत से हाथी और हथिनियां मौजूद है. इस झुंड़ में हाथी के कुछ बच्चे भी शामिल है. हाथियों के झुंड़ के पास कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं इन्हीं गाड़ी में बैठे किसी पर्यटक ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया. कुछ हाथी झील में पानी पी रहे हैं तो कुछ हाथी मस्ती कर रहे हैं. इसी बीच हाथी का एक बच्चा दिखाई देता है.

जो धीरे-धीरे चल रहा है. उसके पीछे एक हाथी भी चल रहा है. हाथी गुस्से में नजर आ रहा है वह अचानक से बच्चे को अपनी सूंड़ में उठाता है और सूंड को ऊपर कर देता है और ऊपर से ही बच्चे को छोड़ देता है. उसके बाद वह बच्चे को बार बार अपने पैर से मारता है और उसे सूंड़ में उठाने की कोशिश करता है. उसके बाद वह अपनी सूंड़ से बच्चे को धकेलना शुरु कर देता है. तभी एक हथिनी बच्चे को बचाने के लिए पहुंच जाती है.

