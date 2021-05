कोल्डड्रिंक की बोतल देख मधुमक्खियों को लगी प्यास, Video देखें कैसे खोला ढक्कन

सोशल वायरल. गर्मी के दिनों में अगर आपको तेज प्यास लग रही हो और कहीं पानी दिखाई दे जाए तो यकीनन आप पलक झपकते ही उसे पीना पसंद करेंगे. अगर पानी की जगह कोल्डड्रिंक (Cold Drink) मिल जाए तो आप एक बोतल को एक सांस में पी जाएंगे. ये तो रही इंसान की बात अगर किसी मधुमक्खी (Bee) को प्यास लगे और उसे कोल्डड्रिंक की बोतल दिखाई दे जाए जिसका ढक्कन बंद हो तो शायद वह मन मारकर ही रह जाएगी और कोल्डड्रिंक नहीं पा पाएगी.



लेकिन हमें सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो मिला. जिसे देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे. क्योंकि इस वीडियो में दो मधुमक्खियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते. क्योंकि दोनों मधुमक्खियों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए कोल्डड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोल लिया. इस वीडियो को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. जिस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो को ब्रिटिश वेबसाइट द सन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.



जो शेयर करने के बाद वायरल होने लगा. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो मधुमक्खियां बहुत प्यासी है और उन्हें फेंटा की एक बोतल दिखाई दे गई है. दोनों मधुमक्खियां तुरंत फेंटा की बोतल के पास पहुंच जाती है जिससे वह कोल्डड्रिंक्स पी सकें. लेकिन बोतल का ढक्कर बंद होने की वजह से वह कोल्डड्रिंक नहीं पी पा रहीं. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बोतल का ढक्कन खोलना शुरु कर दिया.



Unbelievable moment two bees work together to undo a bottle lid pic.twitter.com/pwLDZY3mTk