Video: जंगल से जा रहे थे बाइक सवार, तभी सामने आ गया शेरों का झुंड और फिर...

सोशल वायरल. शेर को जंगल का राजा यों ही नहीं कहा जाता. अपनी आक्रामकता, साहस और शिकार करने की क्षमता उसे जंगल का राजा होने की संज्ञा प्रदान करते हैं. जंगली जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी शेर से खौफ खाते हैं. अगर किसी के सामने शेर आ जाए तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है. क्योंकि शेर का सामना करना मतलब अपनी मौत को दावत देना. सोशल मीडिया में आए दिन शेरों (Lions) के इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों फिर से वायरल (Video Viral) हो रहा है, जिसमें जंगल के बीचोंबीच मौजूद सड़क से बाइक पर सवार दो लोग गुजरते हैं. तभी अचानक उनके सामने शेरों का एक झुंड आ जाता है. इसके बाद जो होता है उसे देख आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा. क्योंकि जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो अकल्पनीय है जिसे आपने न कभी देखा होगा और न ही किसी से इस बारे में सुना होगा.



वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार एक जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे हैं. तभी उनके सामने एक शेर और उसके बच्चे आ जाते हैं. आमतौर पर शेर इंसानों को देखकर उनपर हमला कर देते हैं. लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर बाइक सवारों पर हमला नहीं करते बल्कि उन्हें आसानी से रास्ता दे देते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं.



इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के गिर का है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- यह वास्तविक सह-अस्तित्व है, जिसने शेरों को गिर और आसपास के इलाकों में अपना विकास करने में मदद की है. यहां के शेरों और स्थानीय लोगों का गर्व कमाल है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेर अपने दो बच्चों के साथ जंगल की सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है, तभी उसी सड़क से बाइक सवार दो लोग गुजरते हैं, लेकिन शेरों को बीच सड़क पर देख वो वहीं रुक जाते हैं.



Lion with cubs leaves the way for motorcycle🙏This is real co existence that has helped the lion to flourish in and around Gir. And the pride of the locals in these prides of Lions are awesome.. pic.twitter.com/oejiGtYyis