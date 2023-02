तुर्की में भूकंप से पहले पक्षियों ने किया था अलर्ट! आसमान में मंडराती नजर आईं, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो

Turkiye Earthquake Video: तु्र्की-सीरिया समेत समेत 4 देशों में आए भूकंप से भारी तबाही मची है. चार हजार से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई जबक‍ि हजारों लोग घायल हो गए. लाखों घर तबाह हो गए हैं. अकेले तुर्की में तीन हजार लोगों की मौत हुई है. विशेषज्ञ कई तरह के दावे कर रहे हैं पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो चर्चा के केंद्र में आ गया है. इससे पता चलता है कि पक्ष‍ियों को इस भयानक त्रासदी का पहले ही आभास हो गया था. उन्‍होंने अलर्ट भी किया था. आप चौंक गए होंगे पर मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ,आईएफएस परवीन कस्‍वां समेत कई लोगों ने इसे चेतावनी कहा है.

ट्विटर पर यह वीडियो सबसे पहले जियोपॉलिटिक्‍स सिक्‍योरिटी से जुड़े एक चैनल @OsintTV के एकाउंट से शेयर किया गया. उसके बाद उद्योगपत‍ि आनंद महिंद्रा ने इसे साझा किया. उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा. नेचर अलार्म सिस्‍टम! पर हम इसे सुनने के लिए प्रकृति से पर्याप्त रूप से जुड़े नहीं हैं…

आसमान में पक्ष‍ियों का कोलाहल

वीडियो में तुर्की के आसमान में पक्षियों का कोलाहल सुना और देखा जा सकता है. हजारों की संख्‍या में पक्षी शहर के ऊपर मंडराते हुए और शोर मचाते देखे जा सकते हैं. @OsintTV का दावा है कि यह वीडियो तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से कुछ देर पहले का है. कहा जा रहा है कि पक्षियों को इस विपदा की आहट थी और उन्‍होंने अलर्ट भी किया था. वीडियो के साथ कैप्‍शन लिखा है, तुर्की में भूकंप से ठीक पहले पक्षियों में अजीब व्यवहार देखा गया था.

Nature’s alarm system. We are not sufficiently tuned in to nature to hear it… https://t.co/jzjkQxCxsR

— anand mahindra (@anandmahindra) February 6, 2023