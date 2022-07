हीट वेव से अधिक गर्म है ट्विटर पर ब्रिटेन, पढ़ें लोगों के ब्रिटेन पर तंज

लंदन. यूरोप में चल रही हीट वेव और झुलस रहे ब्रिटेन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार चला गया है. बढ़ते तापमान ने जहां पूरे द्वीप की मुश्किलें बढ़ा दी है तो वहीं ट्विटर पर लोग मस्ती मजाक भी कर रहे हैं. लोग ट्वीट कर पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे ब्रिटेन ने गर्म देशों पर कब्ज़ा किया होगा?

UK has forecast a 40 degree C temperature for the first time in its history, and those British boys & girls have been complaining about the heat since yesterday saying “we can’t live like this mate”

The Question is, how did they colonized all the hottest places around the world?

— The Thinker (@NjabuloMKH1) July 19, 2022