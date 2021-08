खाने की चोरी करना चाहती थी बिल्ली, Video देखें कैसे मदद करने पहुंच गया मुर्गा

सोशल वायरल. मांसाहारी जानवर अक्सर पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं. ऐसे ही में पक्षी उनसे दूर ही रहते हैं. लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया (Social Media) पर मिला, जिसमें बिल्ली और मुर्गे (Cat And Hen) की गहरी दोस्ती देखी जा सकती है. इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. क्योंकि अमूमन बिल्ली मुर्गे या कबूतरों को देखकर उनपर हमला कर देती है और उन्हें अपना शिकार बना लेती है.

इस वीडियो में इसके उल्टा नजारा नजर आया. क्योंकि इस वीडियो में आप एक मुर्गे को बिल्ली की मदद करते देख सकते हैं. यही नहीं मुर्गे के पास में दो अन्य बिल्ली भी बैठे हुए देखी जा सकती है. लेकिन वह भी मुर्गे से कुछ नहीं कह रही. दरअसल, वायरल वीडियो में एक बिल्ली को चोरी करने देखा जा सकता है और मुर्गा उसकी मदद कर रहा है. बिल्ली को खाने की चोरी करनी थी, लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंची तो मुर्गी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा.

सबसे पहले मुर्गी स्टूल जैसी किसी चीज पर खड़ा हो गया उसके बाद बिल्ली मुर्गे की पीठ पर सवार होकर टेबल पर रखे खाने को खाने लगी. वीडियो में देखा जा सकता कि पास में ही मिट्टी का एक चूल्हा भी है जिसमें आग जल रही है और चूल्हे के ऊपर एक कड़ाही में शायद दूध उबल रहा है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है टेबल पर खोआ रखा हुआ था जिसे बिल्ले खाने के लिए पहुंच जाती है और मुर्गी उसकी मदद करता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं.

The secret is to gang up on the problem, rather than against each other.

Source: Animal life pic.twitter.com/lhxCW7yBDZ

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 28, 2021