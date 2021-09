सोशल मीडिया पर वायरल हुई पिज्जा कोन की रेसिपी, लोगे बोले- ‘अब तो रहम कर’

पेरिस. ज्यादातर लोगों को पिज्जा (Pizza) खाना बेहद पसंद होता है. आमतौर पर पिज्जा राउंड शेप में मिलता है. लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पिज्जा का आकर राउंड नहीं, बल्कि कोन शेप है. इन दिनों एक शख्स ने ऐसी अजीबोगरीब रेसिपी बनाई कि हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया. इस अजीब रेसिपी को बनाने वाले को लोग जमकर कोस रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने पिज्जा के आटे से बना एक कोन तैयार किया और उसमें लाल चटनी और पनीर भर दिया. फिर पनीर के अलावा सब्जियों से पिज्जा कोन तैयार किया. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘पिछले कुछ सालों से कोई न कोई पिज्जा कोन (Pizza Cone) बनाने की कोशिश करता है. मुझे नहीं लगता कि वे वास्तव में पिज्जा कोन बनाने से पीछे हटने वाले हैं.’ इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में पिज्जा कोन को बनाते हुए देखा जा सकता है.

every couple of years someone tries to make the pizza cone a thing. i don’t think they’re ever going to really pull off making the pizza cone a thing pic.twitter.com/i2j3jQk1vR

— lauren (@ActNormalOrElse) August 30, 2021