Video: नदी किनारे पानी पी रहा था हाथियों का झुंड, तभी कर दिया मगरमच्छ ने हमला और फिर...

— Life and nature (@afaf66551) June 6, 2021

हाथी दुनिया के सबसे विशाल जानवर होते हैं. वह बहुत समझदार और दयालु होते हैं. लेकिन उन्हें बहुत तेज गुस्सा तब आ जाता है जब उनपर कोई हमला करने की कोशिश करता है. उसके बाद उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया (Social Media) में मिला. जब एक मगरमच्छ (Crocodile) ने हाथियों के झुंड पर हमला कर दिया. इस वीडियो को लाइफ एंड नेचर नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को शेयर करने के बाद ये वायरल हो गया.इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी जंगल में एक नदी के किनारे हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए पहुंचा है. इसी नजर में एक मगरमच्छ भी है जो शिकार की तलाश में नदी के किनारे आ गया है. हाथियों के झुंड में कुछ बच्चे भी है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हाथियों ने बच्चों को बीच में कर दिया है.जैसे ही एक हाथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है मगरमच्छ उसपर हमला कर देता है. जबतक कि हाथी पीछे हटता मगरमच्छ उसकी सूंड़ पकड़ लेता है और उसे झील में खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगता है. लेकिन हाथी पूरी ताकत से उसे झील से बाहर खींचना शुरु कर देता है. इस दौरान अन्य हाथी पीछे हट जाते हैं.The alligator is trying to prey on phil again. pic.twitter.com/VlFpbsx9U8 हाथी मगरमच्छ के चुंगल से निकलने के लिए अपनी सूंड को जोर से हिलाता है लेकिन मगरमच्छ उसकी सूंड पकड़कर लटक जाता है. इस दौरान कुछ अन्य हाथी भी वहां आ जाते हैं और ये देखकर मगरमच्छ डर जाता है और हाथी की सूंड को छोड़ देता है. उसके बाद हाथी झील से बाहर निकल आते हैं और मगरमच्छ झील के अंदर चले जाते हैं.