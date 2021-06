सड़क किनारे खड़ी बाइक पर टंगे हेलमेट को उतारने लगा हाथी, Video देखें फिर क्या हुआ

सोशल वायरल. हाथियों (Elephant) को पृथ्वी का सबसे समझदार जानवर माना जाता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तब वह ऐसे कारनामे कर देते हैं जिन्हें देखकर उन्हें समझदार करना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया (Social Media) में हमें एक वीडियो देखने को मिला. जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण अंगूसामी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कृपया कोई इस भूखे सज्जन को बता दें कि हेलमेट पहनने से ही जीवन रक्षा होता है, खाने से नहीं.



वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी सड़क के किनारे एक बाइक खड़ी हुई है. बाइक के हैंडिल पर एक हेलमेट टंगा हुआ है. तभी एक भूखा हाथी वहां आता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है. ये देखकर वहां खड़ा लोग इस घटना का वीडियो बना लेते हैं साथ ही कुछ बातें करते रहते हैं. हाथी बाइक से हेलमेट उतारने की कोशिश करने लगता है. वह इतना भूखा है कि बाइक से हेलमेट उतारकर अपनी सूंड से लटकाता है और सीधा मुंह में ले जाता है.



Someone please tell this hungry gentle giant that helmet is a life saver only by wearing it & not by eating it 😁 pic.twitter.com/rgA3bjoJgy