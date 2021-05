जंगल में पर्यटकों को देखकर जिराफ को आ गया गुस्सा, Video देखें फिर क्या हुआ

सोशल वायरल. आपने कई बार हाथी के गुस्से वाले वीडियो तो देखे होंगे, लेकिन किसी दूसरे जानवर के गुस्से वाले वीडियो शायद ही आपने कभी देखें हों. सोशल मीडिया में आज हमें एक ऐसा वीडियो मिला जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इस वीडियो में आप एक जिराफ को गुस्से में देख सकते हैं. इस वीडियो को ब्रिटिश अखबार द सन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. ये वीडियो केन्या का बताया बताया जा रहा है. जहां जंगल सफारी के लिए गए पर्यटकों को देखकर एक जिराफ (Giraffe) को भयंकर गुस्सा आ गया. उसके बाद उसने पर्यटकों (Tourists) की जीप का पीछा किया. आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए.



30 मई को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक दो लाख 13 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. बता दें कि जंगली जानवरों को तब गुस्सा आ जाता है जब उन्हें जंगल में कोई इंसान दिखाई देता है और उससे उन्हें अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ते हुए दिखती है उसके बाद वह इंसानों पर हमला कर देता है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कुछ लोग जंगल सफाई के लिए एक जीप से पहुंचे थे. तभी एक जिराफ ने उन्हें देख लिया और वह गुस्सा हो गया.



वीडियो में देखा जा सकता है कि जब जिराफ को गुस्सा आया तो वह पर्यटकों की जीप के पीछे भागने लगा. जिराफ को देखकर पर्यटक डर गए और उन्होंने अपनी जीप को तेजी से दौड़ाना शुरु कर दिया, लेकिन जिराफ इतना गुस्से में था कि वह इतनी तेज दौड़ा कि कुछ ही सेकंड में जीप से आगे निकल गया. जिराफ को जीप के पीछे भागता देख पर्यटक जोर-जोर से हंसने लगे. बता दें कि जिराफ शाकाहारी जानवर होते हैं और वह गुस्से में भी इंसानों को शेर, तेंदुआ या हाथी की तरह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते.



Angry giraffe charges at group of tourists at Kenyan safari in terrifying chase pic.twitter.com/hfxtZQfjDJ