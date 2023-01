नए साल में क्या आप भी ऐसे ही निभा रहे हैं अपना प्रण? आनंद महिंद्रा ने खोली लोगों की पोल, मज़ेदार पोस्ट वायरल

नए साल को लेकर हर किसी में बेहद उत्साह और उमंग नजर आता है. हर कोई नए साल में कुछ न कुछ नया संकल्प और पढ़ जरूर लेता है जिसे पूरा करने के लिए लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नए साल पर लिए प्रण को पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं. कुछ तो शुरुआत नहीं कर पाते कुछ महीनों में हार मान लेते हैं और कुछ का हाल ऐसा होता है की देखकर आप खुद ही हंस पड़ेंगे. इसी से जुड़ा एक पोस्ट फेमस बिजनेसमैन ने साझा किया जिससे अधिकांश लोग खुद को रिलेट कर पाएंगे.

बिजनेसमैन आनंद महिन्द्रा ने ट्विटर पेज पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें New Year Resolution को लेकर मज़ेदार तस्वीर साझा की. इसके जरिये आनंद महिन्द्रा ने यह बताने की कोशिश की कि नए साल में हर किसी का संकल्प कैसा होता है और कैसे आगे बढ़ता है. यह मजेदार पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या आप अभी लेते हैं नए साल पर ऐसा ही संकल्प?

आनंद महिन्द्रा का पोस्ट इतना मजेदार है की लोग ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं सकते. हां ये बात अलग है कि ठहाके लगाने वाले लोग खुद भी उस पोस्ट का एक हिस्सा होंगे. सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट नए साल के संकल्प को लेकर है. जहां अक्सर लोग जल्दी उठना और फिटनेस पर फोकस करना रखते हैं. पोस्ट में चार तस्वीरों के जरिए लोगों के नए साल के संकल्प को समझाने की कोशिश की गई है और बताया गया कि ये प्रण कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है. तस्वीर में 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक की दिनचर्या दिखाई गई है.

This is what it feels like mid-way into the first week of the New year… pic.twitter.com/ClzwcKCzmo

— anand mahindra (@anandmahindra) January 4, 2023