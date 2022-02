उड़ते हुए सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई कैमरे में कैद, Video वायरल

नई दिल्‍ली. उत्‍तरी अमेरिका (America) के मैक्सिकन (Mexico) शहर कुआउतेमोक में उड़ते हुए सैकड़ों पक्षी अचानक मर गए. यह घटना सिक्‍योरिटी कैमरे में कैद हो गई है. इसमें उड़ते हुए पक्षी और बाद में सड़क पर पीले सिर वाले ब्लैकबर्ड पक्षियों के सैकड़ों शव देखे जा सकते हैं. इस घटना का वीडियो वायरल (viral video) हो गया है. मैक्सिकन अखबार एल हेराल्डो डी चिहुआहुआ के अनुसार कई स्थानीय लोगों ने 7 फरवरी, 2022 को कुआउतेमोक (Cuauhtémoc) की सड़कों और फुटपाथों पर कई पीले सिर वाले ब्लैकबर्ड्स को मृत पड़ा देखा गया.

🇲🇽 SHOCKING VIDEO of Hundreds of Birds dying & falling from the Sky in Mexico in the city of Cuauhtémoc, Chihuahua. The images show migratory birds crashing into the ground. The ‘strange occurrence’ was recorded last Monday at around 5pm. pic.twitter.com/zGfmJELtsz

— Moses Ling (@moseslingcanada) February 13, 2022