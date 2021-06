शिकारी कुत्ते ने निकाली बाघ की दबंगई, Video में देखें मैदान छोड़ने पर किया मजबूर

सोशल वायरल. सोशल मीडिया पर आए दिन वाइल्ड लाइफ के वीडियो वायरल (Video Viral) होते रहते हैं ऐसा ही एक वीडियो इनदिनों तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शिकार कुत्ता (Dog) दो बाघों से भिड़ गया. फिर क्या था कुत्ते ने दोनों बाघों को भागने पर मजबूर कर दिया. कुत्ते से आकार में बड़ा होने के बावजूद भी बाघ हार मान लेते हैं और वहां से चलते बनते हैं. बता दें कि कुदरत ने हर जीव को ताकत के साथ सोचने-समझने की शक्ति दी है. जंगल में जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती ही वह वहीं का राजा यानी शहंशाह होता है.



इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है. क्योंकि वह जबरदस्त शिकारी के साथ चुस्त-दुरुस्त जानवर है बाघ भी उन्हीं में से एक है. जो बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेता है. लेकिन इस वीडियो में तो शिकार कुत्ता ने ही बाघों की हेकड़ी निकाल दी और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया. जंगल की दुनिया को इंसान पूरी तरह से नहीं जान सकता, वहीं कुदरत के खेल को भी कोई नहीं समझ सकता. वायरल हो रहे इस वीडियो में कुदरत के खेल को समझा जा सकता है.



Some sightings are Rare and some are lifetimers. Watch this clip from TATR with full sound. Sonam is the Tigress and the dhole is somehow instigating her. All credits to Barsha Choudhury.@ParveenKaswan @surenmehra @SudhaRamenIFS @RandeepHooda @jayotibanerjee @Saket_Badola pic.twitter.com/u1AtGgJd6q