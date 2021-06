बच्चे को मुंह में दबाकर नदी पार कर रहा था तेंदुआ, CCTV देखते ही की ये हरकत...

सोशल वायरल. इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अपने बच्चों से बेहद लगाव होता है. वह उनकी हमेशा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं जैसे ही उन्हें लगता है कि किसी स्थान पर उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो वह तुरंत वहां से निकल लेते हैं. कई मायनों में जानवर इंसान से भी ज्यादा चालक होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया (Social Media) में मिला. जिसमें एक तेंदुआ (Leopard) अपने बच्चों को लेकर जा रहा था तभी उसे वहां लगा सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे गया. उसके बाद क्या हुआ ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था.



पिछले साल मई महीने में शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 16 हजार 700 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 1500 से ज्यादा लाइक्स और सवा दो सौ से ज्यादा बार इस वीडियो को रिट्वीट किया जा चुका है. 30 सेकंड का ये वीडियो ट्रांस-हिमालय पर शूट किया गया था. जिसमें आप तेंदुआ की तेज नजरों का दाद दे सकते हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुए बड़ी समझदारी से अपने बच्चों को मुंह में दबाकर नदी पार कर रहा है.



तेंदुआ के साथ तीन बच्चे हैं और नदी पार नहीं कर पा रहे. इसलिए तेंदुआ सभी को नदी पार करने में मदद कर रहा है. दो बच्चों के साथ तेंदुए के लिए नदी पार करना मुश्किल भरा था. वीडिया में दिख रहा है कि पहले उसने एक बच्चे को मुंह में दबाया और फिर नदी पार करने लगा. इस दौरान दूसरा बच्चा स्वयं ही नदी पार करने लगा. जैसे ही तेंदुए ने नदी पार की, वैसे ही उसे एक सीसीटीवी कैमरा दिखा.



#Life. It thrives everywhere. See this snow #leopard captured by camera trap in trans Himalayas raising the family. Such adaptation. @TheForester16 pic.twitter.com/vbq4Re11WJ