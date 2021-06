Video: सांप पकड़ने की कोशिश कर रहा था शख्स, तभी पीछे से आ गया अजगर और फिर...

सोशल वायरल. अगर आपको सांप से डर लगता है तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए. इस वीडियो को देखकर यकीनन आपका डर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आप इस युवक जैसी गलती कभी नहीं करेंगे. दरअसल, सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है. जिसमें एक युवक पानी में तैर रहे काले रंग के सांप (Snake) को पकड़ते नजर आ रहा है. उसके बाद इस युवक के साथ क्या होता है ये आप खुद ही वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं. दरअसल, जैसे ही युवक ने पानी में से सांप को पकड़ा सांप ने अपने फन से युवक पर हमला कर दिया.



उसके बाद युवक खुद को किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा था तभी पीछे से एक बड़ा सा अजगर युवक के पास आ गया. उसके बाद युवक हड़बड़ा गया और पानी में गिर गया. इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कही किसी पूल के किनारे एक युवक टहल रहा है. उसी दौरान उसे पूल में काले रंग का एक सांप तैरते नजर आता है. सांप को देखते ही युवक उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ ही सेकंड में वह सांप की पूंछ पकड़कर पानी से बाहर खींच लेता है. लेकिन सांप गुस्से में अपने फन से उस पर हमला करने की कोशिश करता है.



ये देखकर युवक घबरा जाता है और सांप को छोड़ देता है जैसे ही सांप युवक की ओर बढ़ता है युवक पीछे की ओर हट जाता है. जैसे ही वह पीछे की ओर हटता है उसे एक बड़ा सा अजगर अपनी ओर आता दिखाई देता है और वह संतुलन खो बैठता और पानी गिर जाता है. उसके बाद अजगर भी पानी में गिर जाता है. अजगर और काले सांप के बीच फंसे शख्स का यह वीडियो देख यूजर्स भी हैरान नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को 'The Unexplained' नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- सांप से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए.



WTF is going on here pic.twitter.com/bWy1ro8833