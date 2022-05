पावरी गर्ल के इस काम पर भड़के पाकिस्तानी, करने लगे ट्रोल

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी (Pakistan) की रहने वाली पावरी गर्ल (pawri girl) नाम से मशहूर दनानीर मुबीन अपने एक वीडियो को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल, पाकिस्तान के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसजेडएबीआईएसटी) के मीडिया फेस्विटल में पावरी गर्ल दानानीर को बतौर स्पीकर बतौर स्पीकर बुलाया गया था. ‘द इंस्टेंट रिवोल्यूशन- द राइज ऑफ डिजिटल स्टार्स’ विषय पर चर्चा के लिए बने पैनल में दानानीर भी शामिल थीं. यही बात पाकिस्तानियों के गले नहीं उतरी और दानानीर को ट्रोल करने लगे.

कई लोगों ने ट्वीट कर आपत्ति जताई कि आखिर कैसे कोई इंस्टीट्यूट ऐसे शख्स को बतौर मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट कर सकता है, जिसे अचानक एक वीडियो से फेम मिला है.

The only motivation Dananeer can give you is about conforming to society’s beauty standards and have an accidental viral clip that is purely annoying.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ट्वीट कर कहते हैं, दानानीर को एसजेडएबीआईएसटी ने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया है. इससे न सिर्फ हमारे समाज के गिरते मानकों बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के पतन का भी पता चलता है.

एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ये क्या मिसाल पेश कर रहे हैं. कई ऐसे कलाकार, लेखक, कवि या खिलाड़ी हैं, जिन्हें बुलाया जाना चाहिए था. ये लोग ब्लॉगर्स को क्यों बुला रहे.’

Why are we gate keeping who gets to call themselves an artist and who doesn’t.

This isn’t about Dananeer even. Hundreds of people make Tiktoks and thousands of people shit on them for doing so, once we start deciding who an artist is and who isn’t

