घाना की संसद में बिल पर बहस के दौरान जमकर चले लात-घूंसे, वायरल हो गया वीडियो

अक्करा. घाना की संसद (Ghana Parliament)में एक बिल पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच विवाद हो गया. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदम में सांसदों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Ghana Parliament Video Viral) वायरल हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टैक्स बिल पर बहस के दौरान विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया. विपक्षी सांसद चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच गए और मारपीट होने लगी.

द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, जब सांसदों के बीच हाथापाई नहीं रुकी, तो सिक्योरिटी में तैनात मार्शलों ने बीच में आकर हालात संभालने की कोशिश की. मार्शलों के रोकने के बाद भी लड़ाई शांत नहीं हुई. जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा.

6 साल की बच्ची ने अपने भाई-बहन के साथ मिलकर खरीदा 5 करोड़ रुपये का घर! पॉकेट मनी से ही ले ली प्रॉपर्टी



इस बिल को लेकर है विवाद?

घाना की सरकार ई-पेमेंट, यानी मोबाइल से होने वाले पेमेंट पर टैक्स लगाना चाहती है. इसके लिए वो सोमवार को संसद में बिल लेकर आई थी. मंगलवार को वोटिंग के दौरान इस बिल के समर्थन और विरोध में बराबर वोट पड़े, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. अगर यह बिल पास हो जाता तो लोगों को मोबाइल मनी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर कुल बिल का 1.75% टैक्स देना पड़ता. विपक्ष का कहना है कि यह बिल कम आय वाले लोगों को ज्यादा परेशान करेगा.

Without papa J Ghana is so messed up#Parliament #Ghana #GhanaWeb22 pic.twitter.com/VtfoNxlxvQ

— Seidu Nuhu (@SeiduNu101) December 22, 2021