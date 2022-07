7 साल के बच्चे के साथ चेस खेल रहे रोबोट ने तोड़ दी उंगली, देखें खतरनाक वीडियो

मॉस्को. रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले हफ्ते शतरंज का एक मुकाबला चल रहा था. इस दौरान एक रोबोट ने एक सात साल के बच्चे की उंगली (Robot Broke Boy Finger) तोड़ दी. रूस के एक अखबार की रिपोर्ट में इस घटना की जानकारी दी गई है. तास न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मॉस्को चेस फेडेरेशन के प्रेसीडेंट सर्गेई लाजरेव ने बताया, ‘रोबोट ने बच्चे की उंगली तोड़ दी. यह वाकई में बहुत बुरा है.’

सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में रोबोट और बच्चे के बीच शतरंज के मुकाबले को देखा जा सकता है. वीडियो में रोबोट पहले बच्चे की चेस की एक गोटी को उठाकर बाहर कर देता है. इसके बाद बच्चा अपनी चाल चलता है, लेकिन रोबोट उसकी उंगली पकड़ लेता है जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है. बच्चे की मदद करने के लिए चार लोग आगे आते हैं. आखिरकार उसे रोबोट की पकड़ से आजाद करवा लेते हैं. लाजरेव ने कहा कि मशीन इससे पहले बिना किसी हादसे के कई मैच खेल चुकी है.

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/

On video – a chess robot breaks a kid’s finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar

— Pavel Osadchuk 👨‍💻💤 (@xakpc) July 21, 2022