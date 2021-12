VIDEO: जॉर्डन की संसद में अचानक आपस में भिड़ गए सांसद, जमकर चले लात-घूंसे

अम्मान. जॉर्डन की संसद में सांसदों के मारपीट का एक वीडियो (Jordan Parliament Viral Video)सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, संविधान में संशोधन विधेयक को लेकर बहस के दौरान जुबानी जंग ने तब मारपीट का रूप ले लिया, जब स्पीकर ने कार्यवाही में बाधक बन रहे एक सांसद को बाहर जाने का आदेश दिया. बस फिर क्या था, संसद भवन में ही सांसद एक दूसरे को थप्पड़ और लात-घूंसे मारते दिखे. अफरा-तफरी के बीच कुछ सांसद जमीन पर गिर पड़े.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस झगड़े में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है. इस घटना के दौरान सदन में मौजूद एक सांसद खलील अतियेह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन में इस तरह का व्यवहार कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Several deputies engaged in a fight inside Jordan’s parliament on Tuesday. Live footage on state media showed several MPs punching each other in chaotic scenes that lasted a few minutes https://t.co/4WVq2L1Div pic.twitter.com/Z4wBA59NgE

— Reuters (@Reuters) December 28, 2021