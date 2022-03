Russia-Ukraine War: यूक्रेन में जंग के बीच एप्पल ने रूस में रोकी सेल, App Store से हटाए ऐप्स, बंद की ये सेवा

न्यूयॉर्क. यूक्रेन में जारी जंग के बीच दुनिया के कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. अब आईफोन कंपनी Apple ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया है. एप्पल ने मंगलवार को रूस में सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री (Product Sales) पर रोक लगाने की घोषणा की है. Apple ने रूस के न्यूज ऐप्स RT और Sputnik को App Store से हटा दिया है. इससे पहले कंपनी ने रूस में Apple Pay की सर्विस पर रोक लगाई थी.

कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, Apple ने रूस में सभी सेल चैनल्स में एक्सपोर्ट रोक दिया है. कंपनी का कहना है कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित देशों की सरकार से बातचीत कर रहे हैं.

अमेरिका समेत कई पश्चिम देशों की सरकारों और बड़ी कंपनियों ने यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की है. साथ ही रूस को कई मोर्चे पर अलग-थलग करने की कोशिशें की जा रही है. बैंकिंग, खेल से लेकर वोडका तक पर कई देशों ने और संगठनों ने बैन लगाए हैं.

पिछले हफ्ते यूक्रेन के उप-प्रधानमंत्री Mykhailo Fedorov ने Apple को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने रूस को कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेस और App Store से दूर करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम का युवाओं पर असर होगा और रूस के लोग उनकी सेना की इरादों का विरोध करेंगे.

No more @Apple product sales in Russia!

Now @tim_cook let’s finish the job and block @AppStore access in Russia. They kill our children, now kill their access!

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 1, 2022