तुर्की में फ्लाइट अटेंडेंट के खाने में निकला सांप का कटा सिर, देखें ये वीडियो

अंकारा. अगर आप अक्सर फ्लाइट में सफर करते हैं और वहां का खाना खाते हैं, तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. तुर्की में एक एयरप्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट को अपने खाने में सांप का एक कटा हुआ सिर मिला, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. यह हादसा 21 जुलाई को अंकारा से जर्मनी के डुसलडोर्फ जाने वाली सनएक्सप्रेस फ्लाइट में हुआ. कैबिन स्टाफ के लंच के समय एक सदस्य ने जानकारी दी कि क्रू मेंबर्स को अपने खाने में आलू और सब्जियों के बीच छोटे सांप का कटा हुआ सिर मिला है. एविएशन ब्लॉग के हवाले से इंडेपेंडेट ने अपनी खबर में इसकी जानकारी दी है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सांप के सिर को खाने की प्लेट के बीच में देखा जा सकता है. इस घटना के बाद एयरलाइंस ने फूड सप्लायर के साथ अपने समझौते को रद्द कर दिया है और एक जांच शुरू कर दी गई है. एयरलाइंस ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अपने प्लेन पर जो सुविधाएं हम अपने मेहमानों को दे रहे हैं वे उच्चतम श्रेणी की हों, ताकि हमारे मेहमान और कर्मचारी एक आरामदायक और सुरक्षित उड़ान का अनुभव कर पाएं.

Severed snake head found in a Sunexpress in-flight meal.

The flight was enroute to Düsseldorf from Ankara when a cabin crew member, who had eaten most of the meal, found it.

Dead snails have previously appeared in the airline’s flight meals.

