डबलिन. आजकल फ्लाइट में सफर के दौरान लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हुए बाज नहीं आ रहे हैं. उनकी इन हरकतों की वजह से दूसरे पैसेंजर परेशान होते हैं. कई पैसेंजर तो सफर के दौरान ऐसी हरकतें कर डालते हैं कि बाकी लोगों की आसमान में सांसे अटक जाती हैं. कई लोग कुछ ऐसा कर डालते हैं क‍ि फ्लाइट में सवार लोग भड़क जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक वाकया डबलिन से फ्रांस जा रही फ्लाइट में गुजरा जहां एक पैसेंजर ने अचानक इंटरकॉम माइक पर गाना गाना शुरू कर द‍िया. इससे भड़के पैसेंजर ने एयरलाइन से अपनी ट‍िकट के पैसे वापस मांगने की ड‍िमांड भी कर डाली. इस गाने से जुड़ा वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है.

फ्लाइट से घूमना हुआ महंगा, हवाई किराये में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी, सरकार एयरलाइंस कंपनियों से करेगी चर्चा

क्‍या रेलवे स्‍टेशन पर रील बनाने पर हो सकती है जेल? रेलवे का यह जवाब आपको जरूर जानना चाहिए

फ्लाइट के अंदर शख्स के इंटरकॉम माइक पर गाना गाने को कई लोगों ने पसंद भी क‍िया है तो कई लोग इस पर अपनी जमकर भड़ास भी न‍िकाल रहे हैं. सोशल मीड‍िया पर वायरल इस वीड‍ियो पर लोग अपनी खूब प्रत‍िक्र‍िया दे रहे हैं. क‍िसी ने कहा क‍ि ये क्‍या हरकत है. यह सरासर फ्लाइट को हाइजैक करने जैसा है. वहीं, एक अन्‍य यूजर ल‍िखते हैं- ‘फ्लाइट में अक्‍सर ऐसे नमूने म‍िलते रहते हैं.’

Hello @Ryanair

I know you are not famous for your in flight entertainment but this is taking the piss

Me and the kids would like our money back please pic.twitter.com/fECfs8MZ8v

— Pete Farrell 🇧🇹 (@PeteFarrell14) July 24, 2023